"У мене адреналін": з'явилося відео з чоловіком, який спалив свого 6-річного сина в Києві

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини.

Вчора, близько 20:40 по спецлінії 102 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Правди. Коли рятувальники зрізали двері і зайшли в квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі при огляді приміщення в одній з кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Чоловік ножем завдав кілька поранень хлопчикові, після чого підпалив ліжко в якому перебувала дитина. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він - місцевий житель, 1984 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

На питання про причини скоєного чоловік відповів, що усвідомлював все, що робив.

"Мутнувато, так. Так, усвідомлюю, У мене зараз адреналін, шок. Звичайно, розумів, що роблю", - прокоментував чоловік в поліцейському автомобілі.