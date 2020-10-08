"Нехай усі знають і чують": вбив 6-річного сина батько заговорив в суді Києва про любов і бога. Відео

У Києві батько на суді розповів, навіщо спалив свого 6-річного сина.

Подільський районний суд Києва взяв під варту чоловіка, підозрюваного у вбивстві 6-річного сина.

Суд в повному обсязі задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №7 і заарештував на два місяці чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного малолітнього сина. Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook в середу, 7 жовтня.

На суді чоловік прокоментував своє рішення так. "Я довів любов батька до сина і зробив все, щоб не вийшло 15-16 числа. Щоб не допустити його до вівтаря!" - говорив батько. Але хто повинен був відвезти сина на вівтар, чоловік не повідомляє.

Нагадаємо, 5 жовтня в Києві батько підпалив 6-річного сина в квартирі. Чоловік запустив чадний газ в приміщення і підпалив ліжко дитини. Відкрито кримінальне провадження у справі про умисне вбивство. Пізніше з'явилося відео з горе-батьком, який убив свою дитину. Були розкриті нові деталі вбивства батьком дитини в Києві.