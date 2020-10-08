Скачать
Четвер, 08.10.2020
Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист
Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист
Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот
Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот
Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)
Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото

"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26

"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
16:05 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Користувачі соцмереж обурені роликом з похоронами українських курсантів Ан-26.

Харківські журналісти і звичайні користувачі соцмереж обурені передвиборчою рекламою від чинного глави Харківської ОДА Олексія Кучера, який запустив ролик з похорону курсантів Ан-26.

Деякі користувачі виразів не вибирали.

"Запустити рекламою похорон загиблих в Ан-26. Труни і матерів, що плачуть над портретами своїх синів. У мене просто немає слів", - написав Павло Федосенко.

Подібна реклама з'явилася як в Фейсбуці, так і на Ютубі.

Решта користувачів обурені таким передвиборчим роликом.

Нагадаємо, у фатальний політ 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил та 7 офіцерів відправилися 25 вересня. Вижити в авіакатастрофі вдалося лише солдату В'ячеславу Золочівському.

Два тижні знадобилося експертам для процедури ДНК та ідентифікації тіл загиблих. Тільки після цього була призначена церемонія прощання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Ан-26, Олексій Кучер, Харківська ОДА.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "На біс!" Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
02 16-річна дівчинка стала прем'єром Фінляндії (Фото)
03 В Японії розповіли, як будуть будувати міста на Місяці
04 Зеленський назвав Медведчука "циніком" і відповів з приводу російської вакцини від COVID-19
05 Режисер "Війни світів Z" екранізує книги про паровозика Томаса
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;З днем народження, пане президенте&quot;: чоловік підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга
"З днем народження, пане президенте": чоловік підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга
&quot;Безпринципні негідники&quot;: глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
&quot;На біс!&quot; Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
"На біс!" Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
Відгуки про новий фільм &quot;Гусар&quot; з Харламовим, дивитися його онлайн
Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся