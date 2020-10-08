"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26

Харківські журналісти і звичайні користувачі соцмереж обурені передвиборчою рекламою від чинного глави Харківської ОДА Олексія Кучера, який запустив ролик з похорону курсантів Ан-26.
Деякі користувачі виразів не вибирали.
"Запустити рекламою похорон загиблих в Ан-26. Труни і матерів, що плачуть над портретами своїх синів. У мене просто немає слів", - написав Павло Федосенко.
Подібна реклама з'явилася як в Фейсбуці, так і на Ютубі.
Решта користувачів обурені таким передвиборчим роликом.
Нагадаємо, у фатальний політ 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил та 7 офіцерів відправилися 25 вересня. Вижити в авіакатастрофі вдалося лише солдату В'ячеславу Золочівському.
Два тижні знадобилося експертам для процедури ДНК та ідентифікації тіл загиблих. Тільки після цього була призначена церемонія прощання.