Названа причина загибелі трьох військових-контрактників на Житомирщині

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових.

У четвер, 8 жовтня, в с. Новоівницьке Андрушівського району Житомирської області попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) в квартирі загинули 3 людини (військовослужбовці в / ч А1912). Ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучались. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До цього, вранці, на побудові пропало три військовослужбовців. Було розкрито приміщення, яке знімали чоловіки за межами військової частини де виявили їх тіла без ознак життя.

Нагадаємо, було встановлено, що померлі - 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець Чернівців.

Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, в якому їх і виявили.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії по встановленню причин та обставин загибелі військовослужбовців.