З'явилося відео самоспалення в центрі Києва

У центрі столиці в ніч на 11 жовтня чоловік вчинив самоспалення. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

"У самому центрі міста Києва - на Хрещатику 49-річний чоловік підпалив себе. Акт самопідпалу невідомий скоїв приблизно 03.30 ночі. Випадкові перехожі намагалися збити полум'я. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з майже 100% опіків тіла. Мотиви суїциду невідомі", - повідомляє телеграм -канал KIEVMAP.

Як повідомлялося раніше, 8 жовтня чоловік з плакатом "З днем народження, пане президенте" підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга.

Чоловік отримав опіки голови та плечей, його вдалося врятувати.

У Нижньому Новгороді на подібний крок пішла головний редактор місцевого інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна. Її врятувати не вдалося. У своїй смерті Славіна звинуватила Росію.