Карпати продовжує засипати снігом: свіже фото і дані на ранок 15 жовтня

"Зима" прийшла завчасно.

У гірських районах Львівської та Закарпатської областей і сьогодні продовжує йти сніг. Різко зіпсувалася погода в цьому регіоні 14 жовтня.

З учорашнього дня ситуація на горі Піп Іван майже не змінилася, тут похмуро, видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 18-19 м / с. Температура повітря підвищилася до 0 градусів. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в жовтні середньомісячна температура буде на рівні 7-12 ° тепла (в горах 6-7 ° тепла). Очікується, що за місяць випаде 30-65 мм опадів, в Карпатах місцями 75-100 мм.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2020,5 метра. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах випав ще 27 вересня.