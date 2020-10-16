Поліція годину ігнорувала виклик: ексклюзивні подробиці вбивства батьком 6-річну дитину в Києві

Чоловік підпалив квартиру, в якій знаходився син.

Триває досудове розслідування у справі про загибель 6-річного хлопчика в квартирі на Виноградарі в Києві. Як відомо, 5 жовтня після сварки з колишньою дружиною чоловік вигнав її з квартири, а синові завдав кілька ножових поранень. Потім підозрюваний у вбивстві підпал квартиру.

Як стало відомо "Телеграфу", поліція протягом мінімум години не приїжджала на виклик щодо домашнього насильства за адресою проспект Правди 31А, де і розташована квартира.

Після трагедії в соцмережах активно поширювалася інформація нібито про те, що дзвінки в поліцію надходили протягом дня, але ніхто не приїжджав.

У відповіді на запит "Телеграфа" в столичній поліції відповіли, що виклик на пульт зафіксований о 19:42, проте всі патрулі на той момент були зайняті і за викликом ніхто не поїхав.

При цьому на наступний день після трагедії на сайті київської поліції була опублікована інформація про те, що о 20:40 на лінію 102 надійшов виклик про пожежу за вказаною адресою.

За даним фактом проводиться внутрішнє розслідування, однак можна припустити, що дитина могла б залишитися живою, якби на місце подій оперативно прибув патруль.