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П'ятниця, 16.10.2020
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"Треба вступати в якесь ледве не масонське галицьке земляцтво": журналіст про утиски україномовних у Києві

"Треба вступати в якесь ледве не масонське галицьке земляцтво": журналіст про утиски україномовних у Києві
17:29 Сьогодні Телеграф Фото: facebook - Богдан Кутепов
Журналіст нагадав про утиск прав україномовних в столиці.

Богдан Кутєпов розповів, як в Києві можуть зачіпати україномовних.

Своїми спостереженнями журналіст поділився в своєму Фейсбуці.

На Київщині ситуація з українською мовою все ще плачевна.

Для того, щоб влаштувати дитину в якусь секцію, доводиться перелопатити багато соцмереж, щоб точно переконається, що вчитель буде раговарівать українською не тільки з тобою (батьком), але і з учнями під час занять.

Він також зазначив, що щоб той же фізкультурник проводив урок на "державну мову" - варто вступати чи не в якийсь масонський галицьке земляцтво або спеціальний приватний садок.

Варто нагадати, що раніше, в одній з одеських гімназій вчителька накричала на ученицю за те, що та відповідала їй українською мовою.

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Школа, Україна, Київ, Мова.

Автор:

Телеграф
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