"Швидкі" приїжджають безперервно, медики працюють нон-стоп: яка сітуація в червонозонній Полтаві (фото)

У місті запровадять нові обмеження

У Полтаві, яка з 19 жовтня увійде в "червону зону" в зв'язку з коронавірусів, настає медичний колапс. Машини швидкої допомоги без перерви привозять хворих "ковідом", повідомляє директор департаменту охорони здоров'я та соціального розвитку Полтави Вікторія Лоза.

Вона в п'ятницю відвідала 3-ю міську лікарню.

"Екстренка одна за одною приїжджають безперервно. Медики працюють нон-стоп, напруга шалений. Пацієнти в основному з низькою сатурацією, задишка і супутніми хворобами", - пише Вікторія Лоза в Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", в Полтавській області зафіксовано 5469 випадків зараження коронавірусів, 92 з яких виявилися смертельними. При новому карантинному зонуванні Полтава увійде в "червону зону".

Згідно з рекомендаціями МОЗ, в містах червоної зони не працює громадський транспорт, закриті всі ТРЦ, кінотеатри, спортзали і заклади громадського харчування, а навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Як відомо, в червону зону увійшов також Харків, проте зупиняти громадський транспорт влада відмовилася.