Скачать
Субота, 17.10.2020
У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)
У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)
Виходець із Чечні обезголовив вчителя, який показав дітям карикатури Charlie Hebdo: всі подробиці
Виходець із Чечні обезголовив вчителя, який показав дітям карикатури Charlie Hebdo: всі подробиці
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)
"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра
"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра

У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)

У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)
Оновлено 13:16 Сьогодні Телеграф Фото: facebook - Відсіч
Сьогодні на Майдані попрощалися з ветераном АТО, який раніше спалив себе.

Сьогодні, 17 жовтня в Києві, на Майдані Незалежності попрощалися з ветераном АТО Микола Нікітенко, який спалив сам себе. Причиною такого вчинку послужило незгоду з політикою президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили виклавши фото з місця прощання, в Фейсбуці громадської організації "Відсіч".

Також варто нагадати, що раніше в центрі Києва в ніч з 10 на 11 жовтня 49-річний чоловік вчинив самоспалення.

Додамо, що потерпілий помер в лікарні від отриманих опіків, він впав у кому з якої вже не зміг вийти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Ветеран, Київ, Суїцид.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стало відомо, у кого найбільше шансів пережити коронавірус без ускладнень
02 "Безцінний досвід": Софія Стужук зворушила мережу відео з покійним чоловіком
03 Виходець із Чечні обезголовив вчителя, який показав дітям карикатури Charlie Hebdo: всі подробиці
04 "Сидить і мудрує": відома ведуча розлютила українців ставленням до Аліни Гросу
05 Маша Фокіна завалила Instagram гламурними фото і блиснула шикарними ніжками
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Свято 17 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 17 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Київ почали перекривати через потоп: місто застрягло в пробках (відео)
Київ почали перекривати через потоп: місто застрягло в пробках (відео)
Коронавірус побив три антирекорди тижня в Україні: майже 6,5 тисячі нових хворих
Коронавірус побив три антирекорди тижня в Україні: майже 6,5 тисячі нових хворих
Маша Фокіна завалила Instagram гламурними фото і блиснула шикарними ніжками
Маша Фокіна завалила Instagram гламурними фото і блиснула шикарними ніжками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся