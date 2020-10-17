У Києві попрощалися з ветераном, який спалив себе на знак протесту (фото)

Сьогодні на Майдані попрощалися з ветераном АТО, який раніше спалив себе.

Сьогодні, 17 жовтня в Києві, на Майдані Незалежності попрощалися з ветераном АТО Микола Нікітенко, який спалив сам себе. Причиною такого вчинку послужило незгоду з політикою президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили виклавши фото з місця прощання, в Фейсбуці громадської організації "Відсіч".

Також варто нагадати, що раніше в центрі Києва в ніч з 10 на 11 жовтня 49-річний чоловік вчинив самоспалення.

Додамо, що потерпілий помер в лікарні від отриманих опіків, він впав у кому з якої вже не зміг вийти.