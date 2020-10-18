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Люди залишилися без даху над головою: фото і відео наслідків урагану в Кропивницькому

Люди залишилися без даху над головою: фото і відео наслідків урагану в Кропивницькому
Оновлено 11:28 Сьогодні Телеграф Фото: ugorod
У Кропивницького негода наробила лиха - знесені дахи будинків і повалені дерева. Місцеві жителі розповідають, що по місту пронісся ураган і сильна злива.

У Кропивницького в суботу, 17 жовтня, ураган зірвав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач. Зараз правоохоронці і рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

"Сьогодні на околиці Кропивницького пройшов ураган. Сильні пориви вітру зірвали дахи з будинків, розбили паркани, поламали дерева пошкодили лінії електропередач. До цього додався сильна злива. Патрульні, спільно з іншими службами, відразу прийшли на допомогу місцевим жителям", - йдеться в повідомленні поліції Кіровоградської області.

 

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко повідомив, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оперативно збиралася для прийняття плану дій з ліквідації наслідків негоди.

"Страшний шкоди наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях ... Навіть зруйнував стіни в будинках! Одним словом, біда. На гарячу лінію надходить багато дзвінків", - написав Назаренко на сторінці в Facebook .

 

Він додав, що рятувальники, поліція, газовики, а також інші служби вже працюють на місці.

У ГСЧС повідомили, що жертв в результаті негоди немає.

"У Кропивницького в результаті погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі 20 житлових будинків, повалено близько 30 дерев і підтоплені 4 домогосподарства", - йдеться в повідомленні рятувальників.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленко, на даному етапі рятувальники надають допомогу жителям з демонтажем зруйнованих конструкцій дахів, вивозять повалені дерева.

 

За попередніми даними, найбільші руйнування в Кропивницького зафіксовані в мікрорайонах Балашівка та Лелеківка. В межах вулиць Богдана Хмельницького, Сагайдачного, Івана Виговського, Холодноярської, Мінської, Делегатская, Ризькій, Комунальної, Зеленогорській, Івана Богуна, Мазепи пошкоджено дахи та близько 100 житлових будинків, є випадки руйнування стін, перекрита подача газу. У зоні багатоповерхової забудови ситуація спокійна: тут зафіксовано випадки затоплення квартир - не справлялися зливові системи в житлових будинках по вулиці Академіка Корольова, Кропивницького та Тімірязєва.

За даними місцевих ЗМІ, через стихію три людини травмовано, загиблих немає.

Вчора, 17 жовтня короткочасний, але могутній ураган накрив місто Кропивницький, заподіявши там помітні руйнування: фото і відео пригоди.

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Ураган, Ливень, Кропивницкий, Негода.

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Телеграф
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