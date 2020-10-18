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Глава окупаційної адміністрації Ялти помер від коронавірусу

Глава окупаційної адміністрації Ялти помер від коронавірусу
Оновлено 20:24 Сьогодні Телеграф Фото: Твіттер - Василь Святюк
Глава окупаційної адміністрації Ялти помер від коронавірусу.

Помер глава "адміністрації" Ялти Іван Імгрунт. На момент смерті йому було 59 років.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на заступника Імгрунта Ірину Романець.

Наприкінці вересня його госпіталізували з пневмонією в одну з лікарень Санкт-Петербурга.

Імгрунт народився 28 травня 1961 року в місті Караганді, Казахської РСР. "Адміністрацію" Ялти очолював з 6 листопада 2019 року.

За даними на 17 жовтня, в Криму зафіксовано 8 382 випадки коронавірусної інфекції.

Такі дані оприлюднила Кримська правозахисна група з посиланням на дані окупантів.

"Так звана офіційна статистика захворюваності нової коронавирусной інфекцією на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняної пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінюють свої підходи до обліку смертності від COVID-19 ", - відзначили в КПГ.

Відзначимо, що Україна вже перебуває на 25 місці в світі за кількістю інфікованих. Згідно з даними Worldometer, в країні вже зафіксовано 298 872 випадки коронавирусной інфекції, число померлих від ускладнень хвороби становить 5 607 осіб. Одужали 125 377 осіб.

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Все по темі:

Ялта, Крим, Окупований Крим, Іван Імгрунт.

Автор:

Телеграф
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