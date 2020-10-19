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Понеділок, 19.10.2020
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Кремль в пастці: дніпровська вода може запустити переговорний процес по Криму

Кремль в пастці: дніпровська вода може запустити переговорний процес по Криму
Оновлено 13:07 Сьогодні Телеграф
Без повернення дніпровської води в Крим, вирішити водну проблему у Росії не вийде.

На сьогодні не існує іншого способу забезпечити Крим водою в досить кількості, крім як відновити її подачу з боку материкової України. Адже саме звідси через Північно-Кримський канал на півострів до анексії надходило близько 80% всіх водних запасів.

- Всі спроби, які намагаються реалізувати в Криму окупанти (штучний виклик дощу, буріння додаткових свердловин), будуть тільки погіршувати ситуацію, негативно впливати в цілому на клімат і водний баланс. Так що рішення лише одне - Крим може врятувати тільки дніпровська вода, - підкреслив в коментарі "Телеграфу" голова правління БО "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Юрій Смілянський.

На даному етапі проблема полягає тільки в тому, що амбіції Росії в плані захоплення територій не в стикуються з проблемами кримчан, які страждають через посуху. Адже щоб отримати дніпровську воду, потрібно піти на переговори, де в обов'язковому порядку буде звучати питання повернення Криму Україні. Так що поки окупаційної влади всіляко відтягують процес.

- З боку керівництва РФ неодноразово звучали заяви про те, що питання Криму з точки зору Кремля закритий. І що Росія ніяких переговорів по Криму вести не буде. А початок переговорного процесу по воді - це початок переговорного процесу по Криму, - зазначив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", жителі Білогірська та навколишніх сіл скаржаться на російські водопровідні війська, які водовід для перекачування запасів води з Тайганського водосховища. Цього року водойму катастрофісекі обмілів.

Російський вчений Юрій Медовар згоден з думками колег і підкреслив, що без води з Дніпра Крим чекає катастрофа.

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Все по темі:

Вода, Росія, Крим, Північнокримський канал.

Автор:

Телеграф
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