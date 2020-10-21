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У новому обстрілі бойовиків на Донбасі постраждав український військовий

У новому обстрілі бойовиків на Донбасі постраждав український військовий
10:14 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
За минулу добу бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У вівторок, 20 жовтня, на Донбасі внаслідок ворожого пострілу один український захисник отримав акубаротравми.

Про це в середу, 21 жовтня, повідомили в штабі ООС.

"Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоров'я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військові продовжують "сумлінно виконувати завдання за призначенням", проте бойовики не виконують угоди перемир'я і за минулу добу шість разів порушили режим "тиші".

Примітно, що противник на Донбасі постійно не виконує домовленості. Наприклад, напередодні Дня захисника України бойовики на Донбасі теж шість разів порушили режим припинення вогню. Крім того, зафіксовані прольоти двох безпілотників противника з перетинами лінії розмежування.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив слова президента України Володимира Зеленського про відсутність втрат на Донбасі з часів початку режиму "тиші". Він назвав слова президента "маніпуляцією суспільною свідомістю".

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Донбас, ДНР, ЛНР, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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