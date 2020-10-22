Очевидці показали відео, як горіла маршрутка вранці в Києві

Вранці 22 жовтня на околиці Києва загорілася маршрутка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

22 жовтня в Києві загорівся автобус, який курсує за маршрутом №418 на Троєщину. Справитися з вогнем у водія вийшло до приїзду рятувальників.

"Ранок починається не з кави: пожежа маршрутки в Києві на Дарниці, ринок Даринок. Без постраждалих. Рекомендую завжди мати в автомобілі справний вогнегасник нормального обсягу від 2 літри", - так описав подію один з очевидців в телеграм-каналі dtp.kiev.ua .

Більш всього, обійшлося без жертв так як автобус знаходився на кінцевій зупинці. Наразі причини загоряння транспортного засобу невідомі.