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Четвер, 22.10.2020
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Очевидці показали відео, як горіла маршрутка вранці в Києві

Очевидці показали відео, як горіла маршрутка вранці в Києві
Оновлено 11:32 Сьогодні Телеграф
Вранці 22 жовтня на околиці Києва загорілася маршрутка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

22 жовтня в Києві загорівся автобус, який курсує за маршрутом №418 на Троєщину. Справитися з вогнем у водія вийшло до приїзду рятувальників.

"Ранок починається не з кави: пожежа маршрутки в Києві на Дарниці, ринок Даринок. Без постраждалих. Рекомендую завжди мати в автомобілі справний вогнегасник нормального обсягу від 2 літри", - так описав подію один з очевидців в телеграм-каналі dtp.kiev.ua .

Більш всього, обійшлося без жертв так як автобус знаходився на кінцевій зупинці. Наразі причини загоряння транспортного засобу невідомі.

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Все по темі:

Маршрутка, Київ, Пожежа, Троєщина.

Автор:

Телеграф
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