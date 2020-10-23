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Кандидати показують яскраві шоу, а не займаються проблемами киян - експерт

Кандидати показують яскраві шоу, а не займаються проблемами киян - експерт
Оновлено 09:18 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Кандидати на місцевих виборах в столиці борються за яскраві шоу замість відповідей на питання, які хвилюють киян.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт Олександр Мусієнко. На його думку, окремі претенденти змагаються в тому, хто краще пожартує, а не ведуть змістовну розмову.

"Звичайно, слід визнати, що на це існує певний запит серед громадян. У цій ніші частково розтягують голоси виборців ті хто активно один з одним змагаються в" Tik-Tok ". Однак за боротьбою в роликах відсутня дійсно професійна дискусія на тему розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, соціальної сфери та життєдіяльності міста ", - вважає експерт.

У той же час, на думку фахівця, саме відповіді на ці питання найбільше хвилюють жителів столиці. В цьому напрямку політексперт визначив кандидата на пост мера Києва, який дуже помітно і активно працює - Олексія Кучеренка.

"Поки хтось знімає відео, малює картинки, кандидат від" Батьківщини "представляє програму, проводить експертні дискусії, зустрічається з жителями, акцентуючи увагу на шляхи вирішення проблем. При цьому він демонструє план розвитку міста", - зазначив Олександр Мусієнко.

Саме тому, на думку експерта, у Олексія Кучеренка є дуже серйозні шанси вийти в другий тур і стати серйозною альтернативою Віталію Кличку. Адже, на його переконання, ніша «шоу» і яскравості в повній мірі ще не перемогли експертність і відповідальність.

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Все по темі:

Батькивщина, Вибори, Олексій Кучеренко, Олександр Мусієнко.

Автор:

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