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У ДТП в Луганську розбився один з ватажків бойовиків "ЛНР" (Фото)

У ДТП в Луганську розбився один з ватажків бойовиків "ЛНР" (Фото)
Оновлено 22:18 Сб, 24 Жовтень 2020 Телеграф Фото: dnews.dn.ua

Дані про подію оприлюднили місцеві жителі в соцмережах, передає РПД "Донецкие новости".

 

В одному з луганських паблік повідомляється, що ДТП сталося 23 жовтня в районі Городка. Там зіткнулися легковик, маршрутне таксі та автомобіль з т.зв. "Поліцейськими", останній в підсумку перекинувся.

Маршрутка відбулася незначними пошкодженнями, водій легкового автомобіля отримала легкі травми.

За даними з соцмереж, Марков перебував в "поліцейській" "УАЗику" і загинув в аварії, але окупаційна влада інформацію поки ніяк не коментували.

 

Згідно з інформацією порталу "Миротворець", Олексій Марков (позивний Добрий) є громадянином Росії, народився в Омську, але проживає в Москві.

Мав звання підполковника.

 

Є заступником комбрига "Привид", брав участь у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також займався вербуванням і поставками зброї.

Нагадаємо, в мережі з'явилося порівняння Донбасу і Абхазії після того, як туди прийшов "русскій мір".

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Луганск, Донбас, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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