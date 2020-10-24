У ДТП в Луганську розбився один з ватажків бойовиків "ЛНР" (Фото)

Дані про подію оприлюднили місцеві жителі в соцмережах, передає РПД "Донецкие новости".

В одному з луганських паблік повідомляється, що ДТП сталося 23 жовтня в районі Городка. Там зіткнулися легковик, маршрутне таксі та автомобіль з т.зв. "Поліцейськими", останній в підсумку перекинувся.

Маршрутка відбулася незначними пошкодженнями, водій легкового автомобіля отримала легкі травми.

За даними з соцмереж, Марков перебував в "поліцейській" "УАЗику" і загинув в аварії, але окупаційна влада інформацію поки ніяк не коментували.

Згідно з інформацією порталу "Миротворець", Олексій Марков (позивний Добрий) є громадянином Росії, народився в Омську, але проживає в Москві.

Мав звання підполковника.

Є заступником комбрига "Привид", брав участь у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також займався вербуванням і поставками зброї.

Нагадаємо, в мережі з'явилося порівняння Донбасу і Абхазії після того, як туди прийшов "русскій мір".