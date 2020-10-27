На Троєщині в Києві загорілася багатоповерхівка: відео пожежі

У вівторок, 27 жовтня, в Києві в Деснянському районі, на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера 26, сталася пожежа, загорівся багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомили в телеграм канал Києва Оперативного.

Також в телеграм каналі поділилися відео кадрами з місця події:

На даний момент на місці працюють співробітники рятувальної служби ДСНС.

За попередніми даними, які надало джерело, ніхто з громадян не постраждав.

Решта подробиць уточнюються.

Також встановлюється збиток, який пожежа завдала житловому багатоквартирному будинку.