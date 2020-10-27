Ледь не зірвалася з 12 поверху: в Києві врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки (відео)

27 жовтня, в Києві на вулиці Вишняковской жінка хотіла вчинити самогубство стрибнувши з балкона на 12 поверсі. Але поліцейські приспіли вчасно.
Про це повідомили в Фейсбуці Патрульній Поліції України.
За їх словами патрульним вдалося врятувати жінку за крок від самогубства.
Вона вже перелізла через перила загального балкона і збиралася стрибнути.
За цим всім спостерігав чоловік, який і викликав патрульних поліції.
Спочатку інспектори намагалися вмовити жінку не робити непоправного, але слова не допомогли і тоді поліцейські непомітно піднялися на загальний балкон і впевнившись, що вона їх не помічає зробили останній ривок.
В останній момент патрульним вдалося схопити жінку і затягнути назад на балкон.
Відео з проведення операції з порятунку: