Ледь не зірвалася з 12 поверху: в Києві врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки (відео)

27 жовтня, в Києві на вулиці Вишняковской жінка хотіла вчинити самогубство стрибнувши з балкона на 12 поверсі. Але поліцейські приспіли вчасно.

Про це повідомили в Фейсбуці Патрульній Поліції України.

За їх словами патрульним вдалося врятувати жінку за крок від самогубства.

Вона вже перелізла через перила загального балкона і збиралася стрибнути.

За цим всім спостерігав чоловік, який і викликав патрульних поліції.

Спочатку інспектори намагалися вмовити жінку не робити непоправного, але слова не допомогли і тоді поліцейські непомітно піднялися на загальний балкон і впевнившись, що вона їх не помічає зробили останній ривок.

В останній момент патрульним вдалося схопити жінку і затягнути назад на балкон.

Відео з проведення операції з порятунку: