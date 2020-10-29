На трасі під Києвом розбився мікроавтобус, багато постраждалих (фото)

У четвер, 29 жовтня, на трасі Київ-Чоп в 35-ти кілометрах від столиці сталося зіткнення мікроавтобуса і легкового авто, внаслідок чого постраждало 12 осіб і утворилися пробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

За даними правоохоронців, поблизу села Бузова зіткнулися Kia Sorento і мікроавтобус Renault Master. Водій легкового автомобіля намагався перебудуватися на іншу смугу руху для здійснення розвороту в напрямку міста Житомир. При цьому він не надав перевагу в русі мікроавтобусу, що і призвело до зіткнення.

В аварії попередньо постраждало 12 осіб, 10 з них "швидкі" доставили до лікарень, в той час як ще 2 людини відмовились від госпіталізації.

Через аварію на ділянці траси Київ-Чоп в напрямку столиці можливі затори. На місці працюють регулювальники.

У поліції просять автолюбителів по можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.