У Харкові водій спровокував масштабне ДТП з постраждалою і втік (фото з місця)

У вівторок 3 листопада, близько 9:30, в Харкові сталася масштабна ДТП за 4 автомобілями, в результаті якого постраждала 36-річна жінка.
Про це повідомили у відділенні поліції Харківської області.
За попередніми даними, невстановлений водій автомобіля "Ford Focus" допустив наїзд на автомобіль "Hyundai", що в подальшому призвело до зіткнення з автомобілями "Toyota" і "Honda".
Фото з місця подій:
Медики госпіталізували в лікарню 36-річну пасажирку транспортного засобу "Honda", яка отримала тілесні ушкодження.
Сам же винуватець ДТП зник з місця інциденту.
Детальна інформація про кількість постраждалих уточнюється. Встановлюються всі обставини події, а також особу водія автомобіля "Ford Focus".
Читайте також в матеріалі "Телеграф": Після ДТП на Виноградарі в Києві авто відкинуло прямо на підлітка: фото і відео з місця.