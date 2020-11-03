У Харкові водій спровокував масштабне ДТП з постраждалою і втік (фото з місця)

У вівторок 3 листопада, близько 9:30, в Харкові сталася масштабна ДТП за 4 автомобілями, в результаті якого постраждала 36-річна жінка.

Про це повідомили у відділенні поліції Харківської області.

За попередніми даними, невстановлений водій автомобіля "Ford Focus" допустив наїзд на автомобіль "Hyundai", що в подальшому призвело до зіткнення з автомобілями "Toyota" і "Honda".

Фото з місця подій:

Медики госпіталізували в лікарню 36-річну пасажирку транспортного засобу "Honda", яка отримала тілесні ушкодження.

Сам же винуватець ДТП зник з місця інциденту.

Детальна інформація про кількість постраждалих уточнюється. Встановлюються всі обставини події, а також особу водія автомобіля "Ford Focus".

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