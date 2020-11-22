Дивом обійшлося без жертв: водій зніс ще одну зупинку в Києві (фото і відео)

Вранці 22 листопада в Києві відбулася серйозна ДТП. Водій легкового автомобіля вилетів з дороги і збив зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На проспекті Валерія Лобановського водій Chevrolet не впорався з керуванням свого авто, пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

На щастя, на зупинці в цей час нікого не було і обійшлося без жертв.

Відзначається, що інші водії одразу кинулися до водія, який був в несвідомому стані, витягли його з машини, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої.

Вони також ліквідували невелике займання під капотом автомобіля.

Нагадаємо, що смертельні аварії недавно були 28 жовтня і 13 листопада на зупинках в районі Видубичів і Окружної в столиці.