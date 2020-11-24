У Києві вночі бачили метеорит: відео

У понеділок 23 листопада в Києві жителі столиці могли спостерігати за падінням метеорита.
Про це повідомила очевидець даного явища в своєму Твіттері.
Варто відзначити, що космічне тіло було помічено ввечері, близько 17:13 години вечора. Падав метеорит по дузі залишаючи за собою бірюзовий хвіст, - деякі очевидці припустили, що це може падати "зірка" або це була сигнальна ракета.
Я думала это падающая звезда, а это метеорит какой-то был #киев— Diamond Heart~ Tesla Brain (@Viki_Nana) November 23, 2020
Також очевидці поділилися відео кадрами, на яких зображений сам момент падіння метеорита.