Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)

У смертельній аварії в Закарпатті за участю вантажівки Scania і легкового автомобіля "ВАЗ", яка відбулася вдень у понеділок, 30 листопада, загинули двоє 13-річних підлітків і троє дорослих.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Закарпатській області.

"65-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем", - повідомили в поліції попередню причину аварії.

За даними поліцейських, в результаті ДТП водій і пасажири легковика - 45-річний чоловік, 44-річна жінка і 13-річний хлопчик, загинули на місці аварії.

Ще одна дитина, 13-річний підліток, який також в момент аварії знаходився в "ВАЗі", помер в реанімації.

49-річний водій вантажівки, житель Житомирщини, поранень не отримав.