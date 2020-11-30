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Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)

Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Оновлено 19:53 Пн, 30 Листопад 2020 Телеграф фото: ГУ Національної поліції України в Закарпатській області

У смертельній аварії в Закарпатті за участю вантажівки Scania і легкового автомобіля "ВАЗ", яка відбулася вдень у понеділок, 30 листопада, загинули двоє 13-річних підлітків і троє дорослих.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Закарпатській області.

"65-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем", - повідомили в поліції попередню причину аварії.

ДТП в Закарпатті 30.11.2020

За даними поліцейських, в результаті ДТП водій і пасажири легковика - 45-річний чоловік, 44-річна жінка і 13-річний хлопчик, загинули на місці аварії.

ДТП в Закарпатті 30.11.2020

Ще одна дитина, 13-річний підліток, який також в момент аварії знаходився в "ВАЗі", помер в реанімації.

49-річний водій вантажівки, житель Житомирщини, поранень не отримав.

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ДТП, Фото, Закарпаття, Відео, Загиблі, Підлітки, Аварії.

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Телеграф
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