Російську мову позбавили особливого статусу в Одеській області

3 грудня одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це в своєму Фейсбуці повідомив активіст Святослав Літинський.

Він також додав, що судовий процес тривав уже як два роки.

У той же час Літинський зазначив, що раніше вони спільними силами домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі.

Варто нагадати, що ще в 2012 році Одеська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про реалізацію на території регіону положень закону "Про основи державної мовної політики", яким передбачалося надання російській мові статусу регіональної.

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