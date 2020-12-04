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П'ятниця, 04.12.2020
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Російську мову позбавили особливого статусу в Одеській області

Російську мову позбавили особливого статусу в Одеській області
Оновлено 15:31 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

3 грудня одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це в своєму Фейсбуці повідомив активіст Святослав Літинський.

Він також додав, що судовий процес тривав уже як два роки. 

У той же час Літинський зазначив, що раніше вони спільними силами домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі. 

Варто нагадати, що ще в 2012 році Одеська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про реалізацію на території регіону положень закону "Про основи державної мовної політики", яким передбачалося надання російській мові статусу регіональної.

Читайте також в матеріалі "Телеграфа": Журналіст розповів про утиск прав україномовних в столиці.

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Одесса, Русский язык.

Автор:

Телеграф
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