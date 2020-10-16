"Надо вступать едва ли не в масонское галицкое землячество": журналист про ущемление украиноговорящих в Киеве

Журналист напомнил об ущемлении прав украиноговорящих в столице.

Богдан Кутепов рассказал, как в Киеве могут ущемлять украиноговорящих.

Своими наблюдениями журналист поделился в своем Фейсбуке.

На Киевщине ситуация с украинским языком все еще плачевна.

Для того, чтобы устроить ребенка в какую либо секцию, приходится перелопатить много соцсетей, чтобы точно удостоверится, что учитель будет раговаривать на украинском не только с тобой (родителем), но и с учениками во время занятий.

Он также отметил, что чтобы тот же физкультурник проводил урок на "государственном языке" - стоит вступать чуть ли не в какое-то масонское галицкое землячество или специальный приватный садик.

Стоит напомнить, что ранее, в одной из одесских гимназий учительница накричала на ученицу за то, что та отвечала ей на украинском языке.