В Одессе со скандалом уволили учительницу, публично унизившую ученицу из-за украинского языка

В Одессе преподавательницу уволили за наглую выходку во время урока.

В одной из одесских гимназий учительница накричала на ученицу за то, что та отвечала ей на украинском языке. По словам преподавательницы, этим девочка ставила себя "выше" других.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе "Родители SOS", где также поделились аудиозаписью происшествия.

Как все происходило?

Все происходило во время занятия по рисованию среди учеников младших классов, на который ученица забыла взять художественный альбом.

Сначала учительница спросила у девочки, на каком языке она говорит, раз она отвечает на ее вопросы на украинском.

А после ответа ученицы начала кричать на нее: "А ну встань! Поднялась! Поднялась, я говорю! "Так"! Как ты отвечаешь мне? Ты посмотри на нее! ".

После чего преподаватель заставила девочку постоять и "подумать над своим поведением".

"Я чувстую, что мне нужно на украинском языке с вами (разговаривать - ред.). Потому что у нас, видите, что делается? Она на украинском языке (говорит - ред.), так она получается, сверху. А мы снизу. Она "выше" нас, понимаете?", - так объяснила свои действия учительница.

Она продолжила отчитывать ученицу за то, что она пришла без альбома для рисования и "прикрывается языком (на котором говорит - ред.)". На записи слышно, как девочка начинает плакать, а учительница начинает ее успокаивать.

"Так нельзя говорить. Ну так получается, дети? Что она уже выше нас. Нет? Ну вы так решили сами? Я ей НЕ запрещаю на украинском, пожалуйста. Но не надо так делать, что это выше, чем вы", - сказала женщина.

Реакция на этот случай

После этого инцидента преподавательницу одесского лицея №4 уволили с работы по ст. ст. 41 Кодекса законов о труде (Совершение работником, аморального проступка). В департаменте образования Одесского горсовета заявили, что готовят обращение в компетентные органы и извинились перед пострадавшей ученицей и ее родителями.

На этот инцидент отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, он назвал его "ужасным".

Кремня обратился к Минобразования с требованием провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования.