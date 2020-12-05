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Гроші не пахнуть? На фабриці під Києвом роблять новорічні прикраси для російських військових (відео)

Гроші не пахнуть? На фабриці під Києвом роблять новорічні прикраси для російських військових (відео)
Оновлено 10:00 Сьогодні Телеграф

На фабриці ялинкових прикрас під Києвом начебто знайшли іграшки, які роблять на Новий рік для російських військових.

Відповідне відео оприлюднено в профілі "Блудний сич" в Твіттер.

"Гроші не пахнуть... На Клавдієвській фабриці ялинкових іграшок, що під Києвом, виготовляють іграшки для російської армії з відповідною символікою", - сказано в підписі.

На ролику видно, що в ящиках дійсно білі іграшки з написами "Армія Росії", а жінка за верстатом починає обурюватися, хто дозволив знімати відео.

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас знаходиться в Клавдієво-Тарасово Бородянського району Київської області, в 50 км від міста Києва.

Згідно з даними з офіційного сайту, іграшки поставляються не тільки на український ринок, а й у Німеччину, Швейцарію, Австрію, Францію, Італію, Литву, Латвію, США і Грузію. Про Росію там нічого не сказано.

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Росія, Україна.

Автор:

Телеграф
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