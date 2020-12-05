Гроші не пахнуть? На фабриці під Києвом роблять новорічні прикраси для російських військових (відео)

На фабриці ялинкових прикрас під Києвом начебто знайшли іграшки, які роблять на Новий рік для російських військових.

Відповідне відео оприлюднено в профілі "Блудний сич" в Твіттер.

"Гроші не пахнуть... На Клавдієвській фабриці ялинкових іграшок, що під Києвом, виготовляють іграшки для російської армії з відповідною символікою", - сказано в підписі.

На ролику видно, що в ящиках дійсно білі іграшки з написами "Армія Росії", а жінка за верстатом починає обурюватися, хто дозволив знімати відео.

Деньги не пахнут... На Клавдиевской фабрике ёлочных игрушек, что под Киевом, изготавливают игрушки для российской армии с соответствующейсимволикой... pic.twitter.com/hUEjvx9RXY — Блудный Сыч... (@ReTyndaGood) December 4, 2020

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас знаходиться в Клавдієво-Тарасово Бородянського району Київської області, в 50 км від міста Києва.

Згідно з даними з офіційного сайту, іграшки поставляються не тільки на український ринок, а й у Німеччину, Швейцарію, Австрію, Францію, Італію, Литву, Латвію, США і Грузію. Про Росію там нічого не сказано.