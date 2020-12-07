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Понеділок, 07.12.2020
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Вчителька давала потиличники і кричала: відео уроку в школі на Львівщині схвилювало мережу

Вчителька давала потиличники і кричала: відео уроку в школі на Львівщині схвилювало мережу
Оновлено 14:33 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

7 грудня в мережу потрапило відео уроку в одній із Львівських шкіл: на кадрах видно, як викладачка кілька разів поспіль дає школяреві потиличники.

Відповідний ролик опубліковано в Фейсбук-групі "Львів сіті".

Як йдеться у підписі до відео, інцидент стався в селі Потелич в Жовківському районі Львівської області.

Вчителька, яка почала бити хлопчика, є викладачкою української мови та літератури.

Відео самого побиття:

У той же час користувачі мережі такий інцидент не схвалили.

Багато користувачів були не в захваті від такої поведінки викладачки по відношенню до свого учня.

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Все по темі:

Школа, Львів, Вчителі, Насилля.

Автор:

Телеграф
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