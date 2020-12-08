Вітер збиває з ніг: очевидці розповіли, як шторм в Азовському морі захоплює Кирилівку

Третій день на території Запорізької області та в акваторії Азовського моря дме східний вітер силою до 15-20 м/с, висота хвиль на морі сягає півтора метра. Штормові пориви наганяють воду на берег Федотової коси (курортне селище Кирилівка в Запорізькій області), де розташовані численні бази відпочинку.

Затоплено також вузький перешийок, що веде до острову Бірючий, де знаходиться Азово-Сиваський національний парк і розташована одна з резиденцій президента України.

Як стало відомо "Телеграфу", подібні шторму трапляються тут 4-5 разів на рік і особливо пізньої осені. У таких випадках на допомогу відрізаним від цивілізації нечисленним місцевим жителям і охоронцям баз відпочинку приходять співробітники комунальних служб і рятувальники.

«Вітер збиває з ніг, але води поки не багато. Поки що ситуація не критична»- кажуть очевидці в розмові з виданням.

Втім, прогноз на 8 та 9 грудня поліпшення погоди не обіцяє, навпаки, пориви вітру сягатимуть до 25-28 м / с, а значить, все ще може змінитися.

Автор: Ірина Левченко