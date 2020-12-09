На популярному курорті на Львівщині застрелили "кримінального авторитета" (фото)

У вівторок, 8 грудня, в Трускавці Львівської області у власній альтанці виявили тіло 50-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

"На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в області грудей", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ розкрили особу загиблого. Ним виявився кримінальний авторитет 90-х років Зіновій Пристай 1970 року народження, більш відомий на прізвисько Бзік.

Відзначається, що зараз будинок обгороджений стрічкою, з'ясовуються всі подробиці події.

"Проводиться досудове розслідування, тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи і затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства", - повідомили в поліції.