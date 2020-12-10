Машину каршерінгу зім'яло до невпізнання: ексклюзивні фото смертельної аварії в Києві

У ніч на 10 грудня в Києві машина каршерінгу потрапила в смертельну аварію.

Про це повідомив кореспондент «Телеграфу», який перебував на місці події.

Машина їхала по вулиці Вадима Гетьмана (з боку станції метро Шулявська). На жаль, водій не впорався з керуванням і недалеко від Індустріального мосту врізався в стовп.

Удар був такої сили, що машину просто зім'яло як консервну банку. Шансів вижити у людини, що знаходилась в авто, схоже, не було. В результаті аварії загинули двы молоді людини.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"