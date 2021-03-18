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Четвер, 18.03.2021
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Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито

Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито
Оновлено 12:30 Сьогодні Телеграф

У Києві з 00:00 суботи, 20 березня, вводяться жорстокі карантинні обмеження терміном на три тижні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у четвер, 18 березня.

"Щоб призупинити стрибки поширення хвороби, Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла наступне рішення: з 00:00 20 березня, тобто в ніч з п'ятниці на суботу, Київ вводить суворі карантинні обмеження, тому що нам потрібно рятувати здоров'я та життя людей" , - сказав мер.

На період жорсткого карантину буде заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться в Києві);

Крім цього:

  • Заклади громадського харчування будуть працювати виключно на винос;
  • Працюватимуть - при дотриманні суворих норм і без роботи кафе - автозаправні станції;
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;
  • Працюватимуть дитячі сади. Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно;
  • Всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури;
  • Громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. З заповненою місць для сидіння на 50%.

"Ці обмеження ми вводимо на три тижні - до 9 квітня включно", - повідомив Кличко.

Мер пояснив таке рішення тим, що в Києві за останню добу знову більше тисячі нових випадків захворювання коронавірусом, збільшується число госпіталізованих. За добу з діагнозом "коронавірус" в лікарні потрапили 148 осіб

"На сьогодні в лікарнях понад 3300 хворих коронавірусом. Заповнена ліжок в лікарнях - понад 70%. Ситуація з поширенням коронавірусу без перебільшення загрозлива.", - підкреслив Кличко

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
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Виталий Кличко, Карантин, Київ, Заборона, Локдаун.
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