Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито

У Києві з 00:00 суботи, 20 березня, вводяться жорстокі карантинні обмеження терміном на три тижні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у четвер, 18 березня.

"Щоб призупинити стрибки поширення хвороби, Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла наступне рішення: з 00:00 20 березня, тобто в ніч з п'ятниці на суботу, Київ вводить суворі карантинні обмеження, тому що нам потрібно рятувати здоров'я та життя людей" , - сказав мер.

На період жорсткого карантину буде заборонено:

Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

(будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

(крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії); Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

(якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу); Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

(розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших); Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться в Києві);

Крім цього:

Заклади громадського харчування будуть працювати виключно на винос;

будуть працювати виключно на винос; Працюватимуть - при дотриманні суворих норм і без роботи кафе - автозаправні станції ;

; Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;

працюватимуть за попереднім записом. Як і - але без групових занять; Працюватимуть дитячі сади . Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно;

. після канікул повернуться до навчання - але дистанційно; Всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

переходять на дистанційну роботу; Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури;

також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури; Громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. З заповненою місць для сидіння на 50%.

"Ці обмеження ми вводимо на три тижні - до 9 квітня включно", - повідомив Кличко.

Мер пояснив таке рішення тим, що в Києві за останню добу знову більше тисячі нових випадків захворювання коронавірусом, збільшується число госпіталізованих. За добу з діагнозом "коронавірус" в лікарні потрапили 148 осіб

"На сьогодні в лікарнях понад 3300 хворих коронавірусом. Заповнена ліжок в лікарнях - понад 70%. Ситуація з поширенням коронавірусу без перебільшення загрозлива.", - підкреслив Кличко