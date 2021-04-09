На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий

Протягом доби, 8 квітня, окупаційні війська Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню і домовленості про перемир'я, досягнуті 22 липня 2020 року. В результаті обстрілу загинув український військовий, повідомляється у зведенні Операції об'єднаних сил (ООС).

Відзначається, що 11 обстрілів окупантів були спрямовані на позиції ВСУ, два удари припали на цивільну інфраструктуру. Крім того, одного разу бойовики використовували дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, неподалік від селищ Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 82 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також вогонь вели поблизу населених пунктів Невельське, Широкино і Луганське. В результаті одного з обстрілів і отримав поранення український військовий. Врятувати його не вдалося.

У ООС зазначають, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК відразу ж повідомила СММ ОБСЄ.

Як раніше повідомив "Телеграф", США схвильовано відреагували на присутність російських військ біля кордонів з Україною. У Білому домі заявили, що такої кількості військових РФ на кордонах не спостерігали з 2014 року.