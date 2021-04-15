В Одесі вдруге за місяць осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО

В Одесі вандали знову осквернили пам'ятний знак на честь загиблих бійців АТО. Наруга сталася практично на 7-у річницю початку антитерористичної операції на сході країни.

Про це повідомляє telegram- канал "**евая Одеса".

"Пам'ятник загиблим учасникам АТО і ООС встановлений на просп. Шевченка знову осквернили, цього разу облили червоною фарбою. Два тижні тому цей же пам'ятник невідомі облили фекаліями", - повідомляють автори каналу.

Варто відмітити, що останнім часом в країні почастішали випадки нападів на пам'ятники, присвячені учасникам Революції Гідності, бійцям АТО і героям визвольного руху минулих років.

В Одесі наближається річниця подій 2 травня 2014 року, коли під час пожежі у будинку профспілок згоріли учасники антимайдановской акції на Куликовому полі.

Так, 1 квітня, невідомі також обливали фекаліями пам'ятник загиблим учасникам АТО. Тоді правоохоронці так і не змогли знайти людей, що вчинили цей злочин. Не знайшли винних і у нинішньому злочині.