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Пішла до ліцею та не повернулася: на Прикарпатті шукають зниклу три дні тому 13-річну дівчинку (фото)

Пішла до ліцею та не повернулася: на Прикарпатті шукають зниклу три дні тому 13-річну дівчинку (фото)
Оновлено 17:38 Сьогодні Телеграф поліція

Прикарпатські правоохоронці розшукують неповнолітнью жительку Івано-Франківська Сенюк Іванну Олександрівну, 2007 року народження.

Про це повідомляє в четвер прес-служба поліції Івано Франківської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"21 квітня в Івано-Франківське районне управління поліції звернулася 29-річна місцева жителька. Жінка повідомила про те, що 19 квітня її неповнолітня дочка пішла з дому до ліцею і до сих пір не повернулася", - йдеться у повідомленні.

У поліції також опублікували фото зниклої дівчинки:

Зникла_Сенюк Іванна Олександрівна

Її прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, очі блакитного кольору, довге світле волосся.

Була одягнена в куртку чорного кольору, чорні штани.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо телефонувати на лінію" 102 "або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424" , - закликали в поліції.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

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Полиция, Дівчинка, Івано-Франківськ, Розшук, Зникла.
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