Питання з парковками в Києві можна вирішити за місяць: озвучений рецепт

Питання з парковками залишається досить актуальним для жителів Києва. Залучення зацікавлених учасників з боку бізнесу може допомогти вирішити цю проблему.

Про це "Телеграфу" розповів колишній радник столичного мера, екс-продюсер Comedy Club Ukraine Максим Бахматов, який зараз очолює ГО "Офіс трансформації".

За словами бізнесмена, в даний момент в Києві відсутні паркомати. Вся система не працює і фактично її просто немає. Через це звичайним явищем стали затори і некомфортне переміщення по місту. Покарання за подібні речі в столиці ніхто не несе.

На думку Бахматова, вихід з проблеми лежить в налагодженні публічно-приватного партнерства.

"Суть в тому, що приватний бізнес заходить в держустанову або комунальне підприємство і каже: "окей, давайте будемо партнерами, але ми будемо контролювати, не дамо вам красти і погано працювати ", - пояснив бізнесмен.

Він вважає, що такий варіант дозволить виправити ситуацію в місті вже за місяць.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "В Україні надто багато" міцних господарників ", - Максим Бахматов про Зеленського, Притулу та про те, яким повинен бути мер міста