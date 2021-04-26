Екшн в Житомирській області: чоловік погрожував спалити родину і обстріляв копів (фото, відео)

Вчора ввечері, 25 квітня, в місті Коростень місцевий житель погрожував спалити себе і свою сім'ю, після чого влаштував стрілянину по поліцейським. Про це повідомляє Нацполіція Житомирської області.

Відомо, що стрілянина почалася в результаті сімейної сварки. У поліцію зателефонувала 40-річна жінка, чоловік якої спочатку пустив в хід кулаки, після чого облив все навколо бензином і заявив, що спалить і себе, і рідних. Крім сімейної пари в будинку знаходилися їхні діти - підлітки 11-ти, 15-ти і 19 років.

Коли копи прибули за адресою, жінці і двом молодшим дітям вдалося вибігти на вулицю. Однак в облитому бензином будинку продовжував залишатися 19-річний хлопець.

Агресор відмовився спілкуватися з поліцією, а коли копи виводили з дому молоду людину, то почав погрожувати їм запальничками. Далі в хід пішла зброя: копи спробували підійти до чоловіка, але той відкрив вогонь з пістолета. Одна з куль потрапила в бронежилет інспектора, але, на щастя, чоловік не постраждав.

Затримали порушника бійці КОРДу. Вони три години вели переговори, а коли план з мирного затримання провалився, штурмували дім агресора.

Зараз 45-річний чоловік перебуває в СІЗО. За посягання на життя правоохоронців йому загрожує довічне.

Нагадаємо, копи днями затримали угруповання, учасники якого викрали в іноземців діамант вартістю в $ 400 тисяч.