Под Киевом похитили иностранцев с бриллиантом за $400 тысяч: полицию поставили на уши (фото, видео)

Киевские и львовские копы на днях задержали группировку, участники которой украли у иностранцев бриллиант стоимостью в $400 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Известно, что ограбление с похищением людей произошло по дороге из Киева в Обухов в канун Рождества - 6 января этого года. Потерпевший рассказал, что четверо неизвестных в масках остановили его авто, разбили окна, связали, и, угрожая оружием, пересадили его пассажиров в свои авто и увезли их. Похищенными оказались иностранцы, которые накануне оценили драгоценный камень и хотели его продать. Впрочем, сделать это не успели: бандиты украли бриллиант, а их самих выбросили на обочине.

В результате, копам удалось задержать главаря банды и четверых его сообщников возрастом от 23 до 26 лет. Мужчин обвиняют в похищении людей, разбое, бандитизме, незаконном обращении с оружием и взрывчаткой. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе мужчина среди бела дня пытался похитить ребенка, но преступление обернулось курьезом.