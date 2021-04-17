В Одессе мужчина среди бела дня пытался похитить ребенка, но преступление обернулось курьезом (фото)

В Одессе злоумышленник попытался похитить девятилетнюю девочку у магазина, но его затея потерпела эпичное фиаско.

Об этом пишет УСИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что происшествие произошло на углу улиц Левитана и Академика Королева. Мужчина предложил девочке 5 гривен и сказал "пошли", но та не растерялась и сразу позвала маму, которая находилась неподалеку.

К несчастью для него, мама девочки оказалась сотрудницей полиции, а потому произвела задержание до того, как к месту прибыли ее коллеги.

Фото: УСИ

Мужчина доставлен в Киевский районный отдел полиции для выяснения его мотивации и других обстоятельств происшествия.

Фото: УСИ

Как сообщалось, в марте в Одессе неадекват приставал к детям, а при задержании попытался утопиться.