В Одессе неадекват приставал к детям, а при задержании попытался утопиться (видео)

В Одессе, в курортном микрорайоне Лузановка, мужчина, пытавшийся развратить детей, намеревался утопиться после того, как он был разоблачен, и его намерения вскрылись.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

Так, молодой человек приставал к детям и открыто демонстрировал всем свой половой орган. Когда приехала полиция, он с разбега прыгнул в ледяную воду и доплыл аж до Зернового (пляж, расстояние от него до Лузановки составляет около 3 км, - Авт.), где и был задержан. В протоколе у полиции значится, что мужчина пытался утопиться.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Не исключено, что он находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Одессой 50-летний мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика. Злоумышленник был соседом ребенка. Мальчик знал его, поэтому не боясь, зашел в квартиру к извращенцу.