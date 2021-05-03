Справа рук спецслужб Путіна? Закарпаття сполошили провокаційні листівки з погрозами (фото)

У Берегово Закарпатської області в неділю, 2 травня, невідомі розклеїли провокаційні листівки, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Поліцейські Берегова зафіксували факт розповсюдження листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокаційні написи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Разом з тим, користувачі соцмереж і закарпатські ЗМІ розцінюють ці листівки, як провокацію, спрямовану на ескалацію напруженості у відносинах між українською та угорською громадами Закарпаття, що провокується третьою стороною, можливо, росіянами.

Такий висновок напрошується з того, що в кількох словах тексту з погрозами на адресу угорської громади автори примудрилися зробити помилку.

"... цілком очевидно, що це справа рук російських спецслужб. Вони навіть зробили на листівки характерну для росіян помилку, написавши замість слова українсЬкої слово українЬскої", - пише місцевий інформаційний портал" Новини Закарпаття ".

У свою чергу інтернет-видання "Закарпаття онлайн", що також відзначає неукраїнське авторство листівок, опублікувало кілька фото з розклеєними листівками:

"Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників по ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності, поєднані з погрозами ... Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні поліції.

На даний момент поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.