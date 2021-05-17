Екологічна катастрофа на Донбасі: чим загрожує масове затоплення шахт і наскільки реальна загроза

Важка економічна ситуація, наслідки якої значною мірою посилилися через війну, що прийшла в регіон, призвела до закриття багатьох шахт на Донбасі. Фахівці кажуть, що без належного обслуговування закритих підприємств, регіону загрожує екологічна катастрофа, викликана затопленням шахт підземними водами.

Ситуація зі станом підприємств вугільної промисловості на Донбасі і їх вплив на безпеку всього регіону висвітлюється на сайті Nbcnews в статті: Понівечений війною Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи, переклад якої наводить "Телеграф".

"На даний момент шахта "Нова" справляється з водою, - сказав колишній робітник, - "Але це природа, її неможливо передбачити".

Іржава лебідка повільно піднімає ліфт майже на 4 тис футів (більше 1200 м - прим. ред.) з глибини вугільної шахти "Центральна" в місті Торецьк (раніше називався Дзержинськ - прим. ред.). Місто з населенням 67 тис осіб розташоване в Донецькій області, промисловому регіоні на сході України.

Коли гігантська клітина досягає поверхні землі, з темряви з'являються десятки вогнів, сяючих від шоломів і ліхтарів. Шахтарі, вкриті чорним пилом, виходять і прямують в душ, їх робочий день нарешті закінчився. По дорозі вони вітають своїх колег, що заступають на денну зміну і чекають спуску вниз.

За радянських часів Донбас - скорочена назва Донецького басейну - був критично важливим центром важкої промисловості. Десятки тисяч людей працювали на більш ніж 200 вугільних шахтах по всьому регіону.

Шахти, які колись були серцем регіону, де гігантські гори металевих відходів, шлаку, все ще покривають ландшафт, тепер являють собою наближення екологічної катастрофи.

Екологи попереджають, що на Донбасі покинуті й занедбані шахти заповнюються токсичними ґрунтовими водами. Вода, наповнена важкими металами та іншими забруднювачами, загрожує забрудненням питної води у річках та колодязях в цьому районі, а також навколишнього ґрунту, роблячи землю непридатною для сільського господарства. Тим часом небезпечний газ метан з шахт виштовхується на поверхню, погрожуючи викликати землетруси і вибухи.

Василь Чинчик, глава військово-цивільної адміністрації Торецька, повідомив NBC News, що з семи шахт, які колись оточували місто, тільки дві, Центральна і Торецька, все ще працюють. Вони стали останнім нагадуванням про колишнє процвітання промислового району.

Щоб запобігти катастрофі, місцевій владі доводилося постійно відкачувати воду з шахт.

"Якщо ми потонемо, шахта "Центральна" потоне слідом за нами", - сказав Юрій Власов, інженер виведеної з експлуатації шахти "Нова", яка зараз служить насосною станцією. - "Після цього токсична вода потече в річки Кривий Торець і Сіверський Донець, "звідки бере питну воду весь Донбас", - сказав він. - "Наш єдиний вихід - продовжувати відкачувати воду".

Постійна битва

Ситуація ускладнюється через збройний конфлікт і викликані ним економічні лиха Донбасу.

В останні десятиріччя багато шахт на Донбасі закрилися, зануривши регіон в стан економічної депресії. Вторгнення Росії в Україну в 2014 році принесло ще більше руйнувань. За даними Організації Об'єднаних Націй, в ході конфлікту загинуло понад 14 тис осіб. У квітні 2021 року нарощування кількості російських військ поблизу українського кордону знову призвело до зростання напруженості.

"Бізнесмени не поспішають вкладати гроші в охоплений війною регіон", - повідав Чинчик.

Український уряд втратив контроль над десятками вугільних шахт на сході Донецької і Луганської областей. Вісімдесят вісім з 121 шахт, існуючих в даний час на Донбасі, тепер контролюються підтримуваними Росією бойовиками. Такі дані має Міністерство енергетики України.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, який також є міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і Леонід Кравчук, перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, в лютому повідомили ООН, що сепаратистські групи закривають низку шахт без необхідної підготовки, щоб зробити їх безпечними. Тристороння контактна група працює над сприянням врегулюванню конфлікту в регіоні.

"Не можна просто закрити шахту і забути про неї, тому що ризики дуже високі", - говорить Євген Яковлєв, гідрогеолог, що працює у відділі природних ресурсів Національної академії наук України. "Шахтні води будуть підніматися, забруднювати питну воду і руйнувати ґрунт".

Сергій Пилипець, гірник шахти "Центральна", говорить, що боротьба з водою - це постійна частина роботи. Чим глибше копають шахтарі, тим більше води надходить через відкриті стовбури шахти, а також з підземних річок та інших джерел води.

У зв'язку з цим процес закриття шахти зазвичай вимагає багаторічної підготовки. І навіть після припинення гірничих робіт воду з виведеної з експлуатації шахти необхідно постійно відкачувати.

У Донецьку прес-служба "міністерства вугілля і енергетики", очолюваного самопроголошеним урядом, повідомила, що з 2015 року закрито 20 шахт, 18 з яких, за їх словами, були зруйновані під час атак української армії.

"З затопленими шахтами проблем немає. Ми працюємо над відкачкою води з шахт і будівництвом нових насосних станцій", - повідомили в прес-службі.

Назар Волошин, начальник Операції об'єднаних сил української армії, заявив, що українська армія ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру на Донбасі.

Українські експерти заперечують твердження про те, що з шахти в контрольованих сепаратистами регіонах обслуговуються належним чином. Вони кажуть, що сепаратисти припинили відкачувати воду як мінімум з десятка шахт і не надали їм доступ до об'єктів для спостереження за ситуацією.

"Згідно з нашими вимірами рівня води в регіоні, насосні станції там [в окупованих частинах Донбасу] не працюють", - сказав Віктор Єрмаков, вчений-еколог і член Тристоронньої контактної групи.

"Керівний орган, який управляє територіями, має тримати під контролем операції з відкачування".

Небезпека під землею

Хоча експерти прогнозують, що найважчі екологічні наслідки можуть відбутися не раніше, ніж через п'ять-десять років, перші ознаки можливої катастрофи на Донбасі вже помітні.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в 2018 році вода з двох затоплених шахт в окупованій частині Луганської області увірвалася в шахту в м. Золоте, затопивши її. З того моменту видобуток вугілля там зупинено.

Наступного року мешканці Макіївки, шахтарського міста в окупованій частині Донецької області, поскаржилися на серію підземних поштовхів, які стрясають місцевість. Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, повідомив українським ЗМІ, що сепаратисти не змогли належним чином закрити шахти в цьому районі, що зробило землю над гірничими виробітками нестабільної.

А в 2020 році в підвалах житлових будинків в Луганській області сталася серія вибухів газу. За словами Павла Лисянського, державного спостерігача за дотриманням прав людини на окупованих територіях, вибухи були викликані шахтними водами, які викидають метан на поверхню.

Вчений Єрмаков сказав, що одна шахта на окупованій території Донецької області викликає особливе занепокоєння: шахта "Юнком", яку він назвав однією з найнебезпечніших в регіоні.

У 1979 році радянська влада провела контрольований ядерний вибух всередині шахти, залишивши потенційно радіоактивну капсулу на глибині близько 3 тис футів (близько 900 м - прим. ред.) під землею.

Шахту було закрито в 2002 році, але насосні станції продовжували відкачувати з неї воду.

У звіті Організації з безпеки і співпраці в Європі за 2017 рік зазначалося, що під час конфлікту на сході України були зірвані операції з водовідведення на "Юнкомі" і більш ніж двох десятках інших шахт в Донецькій області. А в 2018 році в Донецьку "народна рада" т.з. "ДНР" ухвалила рішення, що шахту "Юнком" буде затоплено через відсутність фінансування, необхідного для продовження відкачування води.

Єрмаков сказав, що це рішення поставило весь регіон під загрозу радіоактивного зараження.

У прес-службі "міністерства вугілля і енергетики" самопроголошеної республіки кажуть, що нова підземна насосна станція на Юнкомі знаходиться в стадії будівництва.

Але колишній президент Кравчук повідомив ООН в лютому, що "Юнком" вже може бути потенційно небезпечною шахтою.

"Радіація, можливо, вже проникла в питні води регіону", - сказав він. "Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи, викликаної не тільки війною, але і забрудненням навколишнього середовища".

Тонкий баланс

У Торецьку гірники шахти "Центральна" наповнюють пластикові пляшки фільтрованої водою - не тільки для пиття під час зміни, але і для того, щоб забрати додому. У магазинах місцеві жителі купують воду в пляшках. Люди жартують, що тільки сміливці наважуються пити воду з-під крана.

Однак для більшості жителів можливість екологічної катастрофи не є найсерйознішою проблемою.

Захоплене підтримуваними Росією бойовиками в 2014 році, а потім визволене українською армією, місто несе на собі шрами тривалого конфлікту. Будівлю місцевої ради було зруйновано в ході бойових дій, багато інших будівель було пошкоджено. Реальність війни присутня завжди, як нагадування цього українські військовослужбовці базуються на місці однієї з закритих шахт на околиці міста.

Український уряд має великі плани на регіон. До 2030 року планується закрити більшість вугільних шахт в рамках переходу на зелену енергію.

Хоча шахтарі турбуються про те, що це буде означати для їх роботи і сімей. "Це місто загине без шахти", - сказав Дмитро Бондар, шахтар, який працює на шахті "Центральна".

Екологи також стурбовані тим, що уряд не буде інвестувати в інфраструктуру, яка зможе краще контролювати рівень води в шахтах і гарантувати, що грунтові води і ріки залишаться незабрудненими.

"В інших країнах, таких як Німеччина або Англія, уряд побудував спеціальні гідравлічні системи, призначені для вічного утримання шахтних вод на глибині 250-350 метрів", - повідомив Яковлєв.

Експерти регіону як і раніше знаходяться в стані підвищеної готовності. За словами Миколи Ківи, технічного директора державної вугільної керуючої компанії "Торецьквугілля", якщо насоси на шахті "Нова" перестануть працювати, вода може затопити шахту "Центральна" в лічені години. Це крихка рівновага, яку легко може бути порушено в цьому нестабільному регіоні.

"На даний момент шахта "Нова" стримує воду і захищає шахту "Центральна", що знаходиться неподалік, від можливого затоплення, - сказав Юрій Євсиков, колишній шахтар, нині заступник глави Торецької військово-цивільної адміністрації, - "Але це природа, її неможливо передбачити".