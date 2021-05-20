На Деміївській у Києві "прокинувся" гейзер, окріп вибиває вікна в авто (фото і відео)

Сьогодні, 20 травня, біля станції метро "Деміївська" в Києві утворився гейзер.

За інформацією з соцмереж, в результаті пориву тепломагістралі з-під землі б'є фонтан окропу. Гаряча вода тече рікою по вулиці і почала затоплювати підземний перехід. Крім того, у десятка автомобілів, припаркованих поруч, вилетіло або тріснуло скло.

Зараз епіцентр НП нагадує місце стихійного лиха, де працюють аварійні бригади. Крім того, в соцмережах пишуть, що на "Деміївську" повинен приїхати мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, в центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото).