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Четвер, 20.05.2021
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На Деміївській у Києві "прокинувся" гейзер, окріп вибиває вікна в авто (фото і відео)

На Деміївській у Києві "прокинувся" гейзер, окріп вибиває вікна в авто (фото і відео)
Оновлено 15:57 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 20 травня, біля станції метро "Деміївська" в Києві утворився гейзер.

 

За інформацією з соцмереж, в результаті пориву тепломагістралі з-під землі б'є фонтан окропу. Гаряча вода тече рікою по вулиці і почала затоплювати підземний перехід. Крім того, у десятка автомобілів, припаркованих поруч, вилетіло або тріснуло скло.

Зараз епіцентр НП нагадує місце стихійного лиха, де працюють аварійні бригади. Крім того, в соцмережах пишуть, що на "Деміївську" повинен приїхати мер Віталій Кличко.

 

Нагадаємо, в центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото).

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Авария, Київ, Тепломережі.
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