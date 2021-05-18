В центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото)

Сегодня столица Украины оказалась под куполом циклона, в результате чего из-за мощного ливня под землю провалилось авто.

Как сообщает "Обозреватель", ЧП произошло в центре Киева, на Подоле: здесь сильно пострадали Верхний и Нижний Вал, а дороги превратились в грязевые реки.

Асфальт же провалился неподалеку от Контрактовой площади - на улице Ильинской: вся задняя часть "Мерседеса" оказалась под землей.

Ранее мы сообщали, что сегодня Киев поплыл и усыпался градом: непогоду в столице показали на фото и видео.

Также мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на лето.