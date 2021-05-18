Киев поплыл и усыпался градом: непогоду в столице показали на фото и видео

В сети показали кадры потопа на улицах Киева.

Об этом сообщили 18 мая в местном Телеграм-канале "Х***ый Киев".

В сети показали видео последствий дождя на Подоле.

Сообщается, что центр столицы сковали пробки, а в городе местами вероятны осадки в виде града.

Видео с места событий:

В то же время на улице Сечевых Стрельцов, 7 упала ветка с дерева, из-за чего движение по улице затруднено.

Кадры очевидцев с места событий:

View this post on Instagram A post shared by Київ шок! (@kyiv.shock)

Напомним, что 18 мая, в Украине по-прежнему местами выпадают осадки в виде снега.