"Армагеддон в Мелитополе": ночью на город обрушился град и гроза (фото, видео)

В ночь на 17 мая в Мелитополе прошла гроза с дождем и огромным градом.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Сильный дождь заливал улицы, а град, размером с гривневую монету побил некоторые фруктовые деревья. Жители города засняли стихийное явление на видео.

Кадры снятые очевидцами:

Фото последствий стихии:

Кадры града, снятые очевидцами:

Отметим, 17 мая в Мелитополе ожидается град, диаметром 6-19 мм и гроза. При этом температуры воздуха были на уровне от +18 до +19 градусов.

С 16 на 17 мая ночью пошел дождь c грозой, но ближе к утру он закончился.

Напомним, что 8 мая в Долинском районе Ивано-Франковской области выпал снег.

Ранее 7 мая, в немецком Потсдаме также выпал снег.