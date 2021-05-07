Германию впервые за полвека накрыло снегом посреди мая (фото и видео)

В пятницу, 7 мая, в немецком Потсдаме выпал снег.

Об этом сообщает местное издание maz-online.de.

По данным издания, снег в этом районе Германии последний раз видели в 1969 году.

Местные метеорологи предполагают, что снег здесь – только кратковременное явление. Самое интересное, что снег шел не только в Потсдаме, но и в соседних городах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Birgit Rutzen (@birgit_rutzen)

На опубликованных видео видно, что снег шел с дождем и настолько обильно, то если бы он не начал таять, создавалось бы ощущение, что в Германию снова вернулась зима, принеся с собой редкое для здешних краев природное явление.

Как сообщал "Телеграф", ранее снег выпал в Украине в апреле.