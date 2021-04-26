Зима в апреле: появились новые фото и видео заснеженной Украины

Несмотря на то, что апрель движется к своему логическому завершению, снег не перестает радовать украинцев. Так, помимо снежного "привета" в Киевской области, зимние осадки "порадовали" жителей Полтавской, Черновицкой и Черниговской, Черкасской областей.

Фото и видео пользователи делятся в соцсетях.

Например, в Полтавской области, снегом засыпало все железнодорожные рельсы.

Подобная ситуация - и в Черновицкой области.

Снег еще утром лежал и в Умани Черкасской области, правда, судя по камерам, установленным в разных уголках города, уже успел растаять.

И в Богуславе Киевской области.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала, что снег ожидается и во вторник, 27 апреля.

"Атмосфера испортит весенние нервы западным и северо-восточным областям - вероятность снега", - уточнила она.

Также в некоторых областях возможны дожди.

"Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях", - добавила Диденко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стала известна погода на Пасху.