Зима в апреле: появились новые фото и видео заснеженной Украины

Несмотря на то, что апрель движется к своему логическому завершению, снег не перестает радовать украинцев. Так, помимо снежного "привета" в Киевской области, зимние осадки "порадовали" жителей Полтавской, Черновицкой и Черниговской, Черкасской областей.
Фото и видео пользователи делятся в соцсетях.
Например, в Полтавской области, снегом засыпало все железнодорожные рельсы.
Подобная ситуация - и в Черновицкой области.
Снег еще утром лежал и в Умани Черкасской области, правда, судя по камерам, установленным в разных уголках города, уже успел растаять.
И в Богуславе Киевской области.
Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала, что снег ожидается и во вторник, 27 апреля.
"Атмосфера испортит весенние нервы западным и северо-восточным областям - вероятность снега", - уточнила она.
Также в некоторых областях возможны дожди.
"Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях", - добавила Диденко.
Как сообщал "Телеграф", ранее стала известна погода на Пасху.