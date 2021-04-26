В Киевской области выпал почти майский снег: очевидцы делятся снимками белоснежных пейзажей (фото, видео)

Утро понедельника, 26 апреля, встретило жителей Яготинской территориальной общины Бориспольского района, что на Киевщине, совсем не весенней погодой. С неба, к удивлению людей, начал идти снег.

Поскольку, температура воздуха в регионе под утро едва достигала два градуса тепла, снег не успевал таять. Поэтому, вскоре тонким слоем устелил всю землю, пишет издание "Главком".

Журналисты опубликовали фотографии "почти майских" пейзажей в окрестностях Яготина. Особенно сюрреалистично смотрятся покрытые снегом цветы, высаженные перед двором одного из домов.

В telegram-канале "Яготинщина" очевидцы также выложили видео снегопада в одном из сел региона – Жоравке.

Отметим, холодна погода установилась на территории всей Киевской области. В понедельник, 26 апреля, днем ожидается от +7 до +9 градусов. Ночью похолодает до от 0 до -2. Синоптики не исключают заморозки до -5 градусов. В самой столице будет облачная погода, ожидается небольшой дождь

Во вторник, 27 апреля, ситуация с погодными условиями в регионе существенно не изменится.